Майорова Мария Антоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Майорова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Антоновна
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16924. МАЙОРОВА, МАРИЯ АНТОНОВНА, 19 л. Гр. Кирилловск. у., Вешенск. в., д. Ладунина; — Н. С. 1 р. г. Ростова. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 16 сент. 920.
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