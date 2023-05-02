Федоров Аким Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Аким
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 335
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99478. ФЕДОРОВЪ, АКИМЪ НИКОЛАевъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бѣлгорода, рд. въ г. Херсонѣ; — Полтав. О. С., 2 Апр. 911, 133 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 94945, арест. отд. 6 л. Исп. 20 Іюля 911, счит. ср. съ 5 Іюля 910. | 909 18082 1651 У. | 26 Мая 906 г. У. Чл. О. С. по 2 уч. Кременчуг. у., 169 и 170 М., тюр. 5 м. | 3 Окт. 905 г. У. Чл. О. С. по 2 уч. Кременчуг. у., 170¹ М., тюр. 8 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.