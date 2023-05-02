Фалько Василий Евсеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фалько
- Имя
- Василий
- Отчество
- Евсеев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140394. ФАЛЬКО, ВАСИЛІЙ ЕВСѢЕВЪ. К. Новгородсѣвер. у., Чернацск. в., с. Каменки, 22 л.; — З. Н. 1 уч. Новгородсѣверск. у., 169, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909.
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