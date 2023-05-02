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Фалько Василий Евсеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фалько
Имя
Василий
Отчество
Евсеев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140394. ФАЛЬКО, ВАСИЛІЙ ЕВСѢЕВЪ. К. Новгородсѣвер. у., Чернацск. в., с. Каменки, 22 л.; — З. Н. 1 уч. Новгородсѣверск. у., 169, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909.

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