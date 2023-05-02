Алеев Ишнияз-Берды
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алеев
- Имя
- Ишнияз-Берды
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37428. АЛѢЕВЪ, ИШНІЯЗЪ-БЕРДЫ. Под. с., жит. кишл. Катагана, Пейшамбинск. в., Катта- Курган. у., 42 л.; — Ташкентск. С. П., 4 п. 134, 135, 149, 1525 и 1 п. 1526 У., арест. отд. 5 л. Исп. 11 Апр. 905.
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