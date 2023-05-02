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Налетов Михаил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Налетов
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
27081. НАЛЕТОВ, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л. Гр. В.-Устюгск. у., Забелинск. в.; — Р. В. Т. Северн. обл. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅘. Исп. 8 нояб. 920.

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