Андреев Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129497. АНДРЕЕВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ (онъ же Кацъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Курган. у., в. и д. Лопатинской, 21 г., рд. въ г. Курганѣ; — Тобольск. О. С. 14 Янв. 909, 4 п. 134, 135, 149, 13 и 4 п. 1453 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Окт. 908 г. (270 У.—арест. отд. 1½ г.), каторж. раб. 12 л. Исп. 13 Окт. 909.
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