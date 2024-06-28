Воронова Анна Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45879. ВОРОНОВА, АННА АНТОНОВА. К. Клинск. у., Троицк. в., д. Кононова, 25 л.; — Москов. О. С., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Мая 905.
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