Назаров Федор Аникиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Аникиевич
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27072. НАЗАРОВ, ФЕДОР АНИКИЕВИЧ, 34 л. Гр. Угличск. у., Клементьевск. в., д. Ямышевки; — Н. С. Василеостровск. р. 3 отд. г. Петрограда. Хищение, пр. р. 9 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 19 нояб. 920.
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