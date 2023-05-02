Иогансон Ида-Мария Виллемова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иогансон
- Имя
- Ида-Мария
- Отчество
- Виллемова
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82777. ІОГАНСОНЪ, ИДА-МАРІЯ ВИЛлемова, 24 л. К. Юрьевск. у., Сотагск. в., рд. т. же у., въ Мекск. в.; — Юрьево-Верроск. С. М. С., 18 Марта 911, 14², 169, 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), по слож. съ наказ. по приг. сего М. С. отъ 12 Февр. 911 г. (169 и 172 М. (покуш.), тюр. 7 м.), тюр. 1 г. Исп. 11 Мая 911. | 906 18922 170 М.
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