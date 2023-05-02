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Тихомиров Иван Богданович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихомиров
Имя
Иван
Отчество
Богданович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
12668. Тихомиров Иван Богданович, 28 л., Тихвинск. у., Капшинск. в., д. Щекотович, Н. С. 1 уч. Тихвинск. у. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 11 июня 926.

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