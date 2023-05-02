Юфанов Василий Юфанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юфанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Юфанович
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12427. ЮФАНОВ, ВАСИЛИЙ ЮФАНОВИЧ, 25 л. Гр. Вяземск. у., Серенсанск. в., д. Мишиной; — Н. С. 1 уч. г. Вязьмы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 2 марта 920.
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