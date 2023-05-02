Бусарова Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусарова Дарья Васильева

Бусарова Дарья Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бусарова
Имя
Дарья
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45505. БУСАРОВА, ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВА. К. Инсарск. у., Ново-Троицк. в. и д., 45 л.; — Пензен. О. С. (въ 3 р.), 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 30 Мая 905. | 903 68494 169 М. | 901 80309 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close