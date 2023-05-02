Бусарова Дарья Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бусарова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45505. БУСАРОВА, ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВА. К. Инсарск. у., Ново-Троицк. в. и д., 45 л.; — Пензен. О. С. (въ 3 р.), 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 30 Мая 905. | 903 68494 169 М. | 901 80309 169 М.
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