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Брыкова Степанида Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брыкова
Имя
Степанида
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
13525. БРЫКОВА, СТЕПАНИДА ВАСИЛЬЕВНА, 45 л. Гр. Калужск. у., Бабаевск. в., с. Александрова; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Укрыват. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 28 нояб. 920.

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