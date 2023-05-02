Исайкин Егор Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исайкин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4024. ИСАЙКИН ЕГОР НИКИТИЧ, 39 л., Алатырск. у., Сырсеевск. в., с. Кабаева. Амурск. Губсуд, лиш. св. 2 г. 9 м. 12 д. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 28/ІІІ—24.
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