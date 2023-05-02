Бек-Алиев Исхак
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бек-Алиев
- Имя
- Исхак
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130009. БЕКЪ-АЛІЕВЪ, ИСХАКЪ. Сельск. обыв. кишл. Кокъ-Терека, Кураминск. в., Ташкентск. у., 30 л.; — М. С. 1 уч. Ташкент. у. 25 Авг. 909. 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Сент. 909.
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