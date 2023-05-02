Кулешов Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулешов Василий Емельянович

Кулешов Василий Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Василий
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
25679. КУЛЕШОВ, ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 49 л. Гр. Ефремовск. у., Авдульевск. в., д. Знаменки; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Контр-револ., лиш. св. 7 л. Исп. 15 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.