Петушков Игнатий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетушков Игнатий Осипович

Петушков Игнатий Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петушков
Имя
Игнатий
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
27673. ПЕТУШКОВ, ИГНАТИЙ ОСИПОВИЧ, 51 г. Гр. Иллукск. у., Купельск. в.; — Н. С. 2 уч. Боровичск. у. Кража, лиш. св. 8 м., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 8 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.