Сомов Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСомов Петр Матвеевич

Сомов Петр Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сомов
Имя
Петр
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 330
Источник
Скан
Оригинальная запись
12179. Сомов Петр Матвеевич, 43 л., Саратовск. г., Балашовск. у., Еланск. в., хутора Сомова. Н. С. 11 уч. Балашовск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 18 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.