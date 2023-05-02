Либерт Ян Индриков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Либерт
- Имя
- Ян
- Отчество
- Индриков
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84251. ЛИБЕРТЪ, ЯНЪ ИНДРИКОВЪ (онъ же Либѣтъ), 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Рижск. у., Олайск. в., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 25 Февр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 27 Апр. 911. | 908 61494 2 ч. 1655 У. | 96 18259 170¹ М. | 905 24251 1655 У. | 95 71477 1483 У. | 98 92862 1655 У. | 94 65821 169 М.
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