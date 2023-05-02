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Юсов Федор Минаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юсов
Имя
Федор
Отчество
Минаевич
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
30732. ЮСОВ, ФЕДОР МИНАЕВИЧ, 20 л. Гр. Ливенск. у., Волковск. в., с. Ивановки; — Н. С. 6 уч. г. Екатеринодара. Присвоение, лиш. св. 1½ г. Исп. 27 дек. 920.

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