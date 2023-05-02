Андреев Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35190. АНДРЕЕВЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Сычев. у., Караваевск. в., д. Лубентиной, 29 л.; — Костром. О. С., 134 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Дек. 908. | 904 76743 1655 У. | 96 73531 1647 У. | 902 49860 287 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 316. | 97 66580 1647 У. | 95 23427 169 М.
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