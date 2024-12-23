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Чугунов Иван Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чугунов
Имя
Иван
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
14 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 511
Источник
Скан
Оригинальная запись
33719. чугуновъ, иванъ Яковлевъ (Федоровъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Старорусск. у., Любынск. в., д. Родіонова, 31 г.; — Ярослав. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 14 Янв. 909. | 905 64823 1647 У. | 99 51493 170 М. | 903 28761 1655 У. | 98 47083 169 М. | 900 84162 1646 У.

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