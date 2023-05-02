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Андреев Александр Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Александр
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129469. АНДРЕЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Григорьевъ (онъ же Черновъ). К. Нижнеудин. у., в. и с. Братско-Острожнаго, 27 л.; — М. С. 2 уч. г. Иркутска 11 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Сент. 909.

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