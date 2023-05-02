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Глоговский Ян Блажеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глоговский
Имя
Ян
Отчество
Блажеев
Дата исполнения приговора
08 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
48478. глоговскій, янъ бЛАЖЕЕВЪ, 22 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Стопницк. у., гм. Пенчелице, д. Скотники-Дуже; — Петроковск. О. С., 27 Іюля 910, 152, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Марта 910 г. (1630 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. ), каторж. раб. 15 л. Исп. 8 Марта 911, счит. ср. со 2 Марта 910.

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