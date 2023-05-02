Цабай Александр-Степан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цабай
- Имя
- Александр-Степан
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46475. ЦАБАЙ, АЛЕКСАНДРЪ-СТЕПАНЪ 1 п. отъ Валентьевъ. К. Андреев. у., гм. Малогощъ, д. Мала-Весь, 15 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С., 9 уч. г. Варшавы, 11, 16 и 3 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. 30 Марта 907 г., тюр., отд. отъ взросл., 4 м. Исп. 18 Мая 907.
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