Путанов Дмитрий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Путанов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18467. ПУТАНОВ, ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Костромск. у., Куниковск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. Костромск. у. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до ½. Исп. 4 дек. 920.
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