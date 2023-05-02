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Печерских Елена Адрианова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Печерских
Имя
Елена
Отчество
Адрианова
Дата исполнения приговора
20 август 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
28982. ПЕЧЕРСКИХЪ, ЕЛЕНА АДРІАНОВА. К. Тюкалин. у., Нагибинск. в., пос. Шалимовскаго, 28 л., рд. Землян, у., въ Калобинск. и.; — М. С. 1 уч. Тюкалин. у., 1 и 6 п. 13, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ и. Исп. 20 Авг. 908.

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