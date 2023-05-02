Иванов Клим Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Клим
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46998. ИВАНОВЪ, КЛИМЪ АЛЕКСАНДровъ (онъ же Ординъ, Иванъ Сергѣевъ). Адм.-сс. Вилюйск. окр., Нюрбинск. в. и с., 60 л., рд. Балаган. у., въ Осинск. в. и с.; — Якутск. О. С. (въ 3 р.), 270 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 905.
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