Коменда Томаш Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коменда
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83416. КОМЕНДА, ТОМАШЪ ЯКОВЛЕВЪ, 39 л. К. Мѣховск. у., гм. Ваврженчице, д. Стренгоборжице; — Петроков. О. С., 23 Іюля 910, 152, 13, 1657 и 1692 У., по сов. съ 2-мя приг. сего С. отъ сего же числа (1657 и 1692 У., тюр. 8 м.), арест. отд. 1 г. Исп. 3 Мая 911, счит. ср. съ 23 Іюля 910. | 909 25215 175 М.
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