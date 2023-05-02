Бойченко Никита Федотов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойченко
- Имя
- Никита
- Отчество
- Федотов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20555. БОЙЧЕНКО, НИКИТА ФЕДОТОВЪ (Федосѣевъ) (онъ же Бойко). Мщ. г. Борислава, Херсон. у., 37 л.;—У. Чл. О. С. по Днѣпров. у., 170¹ М., тюр. 1 г. 903 30189 172 М. | 91 76617 169 М. | 99 65009 170 М. | 90 94875 172 М. | 95 61892 177 М.
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