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Браун Константин Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Браун
Имя
Константин
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130310. БРАУНЪ, КОНСТАНТИНЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Витебска, 25 л., рд. въ г. Полоцкѣ; — Москов. О. С. 23 Мая 908, 2 и 4 п. 134, 135 и 1660 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт., счит. ср. съ 21 Сент. 909.

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