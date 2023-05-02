Браун Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Браун
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130310. БРАУНЪ, КОНСТАНТИНЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Витебска, 25 л., рд. въ г. Полоцкѣ; — Москов. О. С. 23 Мая 908, 2 и 4 п. 134, 135 и 1660 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт., счит. ср. съ 21 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.