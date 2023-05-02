Сидельников Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидельников Андрей Андреевич

Сидельников Андрей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидельников
Имя
Андрей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
11768. Сидельников Андрей Андреевич, 26 л., Острогожск. у., Буденовск. в., с. Верхососного. Воронежск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 24 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.