Голумбевский Станислав Францевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голумбевский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Францевич
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14209. ГОЛУМБЕВСКИЙ, СТАНИСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ, 18 л. Рд. в Ломженск. у.; — Н. С. Пресненск. р. 2 отд. г. Москвы. Побег, лиш. св. 1 г. Исп. 17 мая 920.
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