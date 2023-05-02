Вагав-Оглы Гусейн-Бала
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вагав-Оглы
- Имя
- Гусейн-Бала
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45602. ВАГАВЪ-ОГЛЫ, ГУСЕЙНЪ-БАЛА. Мщ. г. Дербента, 25 л.; — Бакин. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 1629 и 1632 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 904 г. № 30727, каторж. раб. 8 л. Исп. 14 Іюня 904 (Вѣр.). | 904 80727 1632 У. | 901 18056 1653 У.
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