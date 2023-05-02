Зенов Григорий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зенов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82515. ЗЕНОВЪ, ГРИГОРІЙ ДМИТРІЕВЪ (онъ же Зиновьевъ и Зиновъ), 41 г. Лиш. ос. пр. пзъ к. Каинск. у., Киштовск. в., д. Вятской, рд. Ставропольск. у., въ с. Безопасномъ; — Ставропольск. О. С., 26 Апр. 911, 152, 1652 и 1654 У., арест. отд. 2 г. Исп. 8 Іюня 911. | 99 94209 1647 У. | 902 03744 170¹ М. | 95 91596 1525 У.
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