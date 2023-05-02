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Чесан-Чан-Ли Китайск

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чесан-Чан-Ли
Имя
Китайск
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8015. ЧЕСАН-ЧАН-ЛИ, Китайск. подд.,; Н. С. 2 отл. Василеостр. р-на г. Петрограда, Покуш. на грабеж, лиш. св. 1 г., Исп. 23 дек. 919.

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