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Шишкин Акат Севастьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишкин
Имя
Акат
Отчество
Севастьянович
Дата исполнения приговора
07 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8262. ШИШКИН, АКАТ СЕВАСТЬЯНОВИЧ, 36 л. Гр. Полинск. у., Соколовск. в., д. Кленовской; - Н. С. 4 уч. Полинск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 7 марта 919.

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