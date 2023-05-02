Добровольский Александр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добровольский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46522. ДОБРОВОЛЬСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Андреевъ. Мщ. г. Духовщины, 18 л.; — М. С. Броннаго уч. г. Москвы, 169 М., тюр., отд. для несоворшеннол., 4 м. Исп. 8 Іюня 905.
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