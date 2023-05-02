Чучко Трофим Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чучко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141359. ЧУЧКО, ТРОФИМЪ САВЕЛЬЕВЪ. К. Чигирин. у., в. и м. Каменки, 41 г.; — Кіевск. О. С., 1450 и 1 ч. 1451 У., каторж. раб. безъ срока. Исп. 27 Окт. 909. | 903 92492 169 М. | 98 74173 175 М.
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