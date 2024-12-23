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Разумец Максим Прохоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разумец
Имя
Максим
Отчество
Прохоров
Дата исполнения приговора
08 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
34925. РАЗУМЕЦЪ, МАКСИМЪ ПРОХОровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоградволын. у., Романовецк. в., с. Ивашковки, 30 л.; — Житомірск. О. С. (во 2 р.), 931¹ У., арест. отд. 1 г. и 10 м. Исп. 8 Февр. 905. | 99 102675 931 и 1654 У.

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