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Рыдзелев Гавриил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыдзелев
Имя
Гавриил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
11261. Рыдзелев Гавриил Петрович, 24 л., Кубанск. окр., Усть-Лабинск. р. и ст-цы. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 13 дек. 926.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
20.03.1902
Неизвестно
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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