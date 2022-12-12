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Рыдзелев Гавриил Петрович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.03.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1902

Отец: Рыдзелев Петр Романович

Мать: Рыдзелева Мария Ивановна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: вахмистр Михаил Петрович холодняков и Ростовская мещанка Варвара Малахиевна Захарченко
Рождение ребёнка
10.10.1921

Сын: Рыдзелев Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ивановна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Первый ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыдзелева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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