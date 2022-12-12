Рыдзелев Гавриил Петрович
Место рождения
Дата рождения20.03.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1902
Отец: Рыдзелев Петр Романович
Мать: Рыдзелева Мария Ивановна
Восприемники: вахмистр Михаил Петрович холодняков и Ростовская мещанка Варвара Малахиевна Захарченко
Рождение ребёнка
10.10.1921
Сын: Рыдзелев Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ивановна
Первый ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыдзелева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно