Фомин Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140604. ФОМИНЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. Мщ. г. Балты, 10 л.; — М. С. 2 уч. Балтск. окр. 7 Окт. 909, 6, 11 и 169 М., подъ отвѣтствен. надз. отца. Исп. 23 Окт. 909.
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