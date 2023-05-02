Кузьмин Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16353. КУЗЬМИН, ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 19 л. Гр. г. Скопина; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 2 д. пр. з. Исп. 15 янв. 920.
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