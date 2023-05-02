Мартин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартин Иван Михайлович

Мартин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
31 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8971. Мартин Иван Михайлович, 87 л., Владимирск. г., Переславск. у. и в., д. Боль. Сокольники. Н. С. 1 уч. Переславск. у. Ст. ст. 2 ч. 86, 176, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 31 мар. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.