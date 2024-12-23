Булычев Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булычев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37950. БУЛЫЧЕВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Зарайск. у., Сѣнницк. в., д. Сосновки, 34 л.; — Новгородск. О. С. (въ 5 р.), 114, 134, 1145, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 4 Мая 905. | 902 94458 1655 У. | 98 34760 170 М. | 900 87439 1655 У. | 97 15669 169 М.
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