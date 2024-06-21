Фурсович Борис Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фурсович
- Имя
- Борис
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140672. ФУРСОВИЧЪ, БОРИСЪ РОМАНОВЪ. К. Ровенск. у., Домбровицк. в., д. Орвяницы, 20 л.; — М. С. 5 уч. Ровенск. окр. 18 Сент. 909, 154 М., тюр. 5 м. Исп. 18 Сент. 909.
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