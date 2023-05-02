Потемкин Андрей Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотемкин Андрей Вуколович

Потемкин Андрей Вуколович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потемкин
Имя
Андрей
Отчество
Вуколович
Дата исполнения приговора
13 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
10701. Потемкин Андрей Вуколович, 38 л., Саратовск. г., Петровск. у. Ойратск. Облсуд. Ст. ст. 105, 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.