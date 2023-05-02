Фриштацкий Леон Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фриштацкий
- Имя
- Леон
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140642. ФРИШТАЦКІЙ, ЛЕОНЪ ФРАНЦЕВЪ. Мщ г. Бендина, 19 л.; — М. С. 2 уч. г. Сосновицы 15 Іюля 909, 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Іюля 909.
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