Шаманин Афанасий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаманин
- Имя
- Афанасий
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8126. ШАМАНИН, АФАНАСИЙ. Гр. Виленск. у., Пакнишск. в., д. Мураконского; - Н. С. 1 отд. Петергофско-Нарвск. р-на г. Петрограда. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 20 окт. 919.
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